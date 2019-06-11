Iğdır'da teröristlerle çatışma! Sıcak dakikalar yaşandı

IĞDIR Kurtömer Hudut Karakolu'na, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Teröristler, askerlerin anında karşılık vermesiyle bölgeden kaçtı.
Aralık ilçesindeki Kurtömer Hudut Karakolu'na, bugün sabah saatlerinde, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.
Teröristlerin taciz ateşi
Teröristlerin taciz eteşine askerler, anında karşılık verdi. Karakolda bulunan askerler, bölgeyi bombardıman altına aldı.
Mehmetçik yoğun ateş altına aldı
Mehmetçiğin yoğun ateşiyle kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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