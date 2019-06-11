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Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer listesindeki 3 isim zora girdi

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer listesindeki 3 isim zora girdi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan üç isim için konuştu.

Yaz döneminde şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir ile ilgilenmişti. Ancak Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncularını herhangi bir kulübe satmayacağını açıkladı.

Fejsa transferinde Beşiktaş da devrede
Geçtiğimiz hafta Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için nabız yoklayan Fenerbahçe, Benfica'ya teklifini iletti. Sarı-lacivertliler, bonservis bedeli konusunda anlaşma zemini ararken Fejsa'nın Beşiktaş’ın da alternatifleri arasında olması bu transferi zorlaştırdı.

Vedat Muriqi zora girdi
Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor'a sözlü bir teklif iletilse de Kosovalı forvetin Galatasaray'da oynamak istediğini açıklaması Fenerbahçe'yi farklı arayışlara itti.

Eljif Elmas'tan gelecek paraya bağlı
Eljif Elmas'ı iyi bir bedele satmayı planlayan Fenerbahçe, Makedonyalı oyuncudan gelecek rakama göre transfere hız verecek.

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