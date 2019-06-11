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Mert Günok Fener'e gidecek mi! İşte Başkan'ın yanıtı

Demirören Haber Ajansı
Mert Günok Fener'e gidecek mi! İşte Başkan'ın yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon ligin en az gol yiyen ekibi olan Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'un Fenerbahçe'ye gidişine başkan Göksel Gümüşdağ'dan izin çıkmadı.

Milli maçlardan sonra Fenerbahçe'ye resmi imza atması beklenen Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertli kulüp için aracı olduğu ve Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaparak Mert Günok'un transferi için görüştüğü ancak Gümüşdağ'ın kesinlikle bu transfere izin vermediği öğrenildi.

Okan Buruk istemiyor
Takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk da hem Başakşehir, hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Mert Günok'un yeni sezonda da takımın kalesinde görev almasını istiyor.   

Fenerbahçe beklemeye geçti
Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve A Milli Takım'ın  EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda çıktığı 3 müsabakada da kalesini gole kapatan 30 yaşındaki kaleci için ret cevabı alan sarı lacivertli takım da transferde beklemeye geçti.  

Öte yandan Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde de sadece sözleşmesi biten oyuncularla yolların ayrılacağını, takımdaki futbolcularla yola devam edileceğini belirten Gümüşdağ, eksik bölgelere de transferler yaparak yine istikrarlı bir şekilde şampiyonluk yolunda olacaklarının altını çizdi.  

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