İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber

İzlanda ile Türkiye arasında bu akşam oynanacak maç öncesinde sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu akşam saatlerinde belli olacak.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Daha önce Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu kadrodan çıkarılmıştı. Millilerde sakatlık silsilesi Cengiz Ünder ile devam etti. Sol üst adalesinde ağrı hisseden genç yıldızın oynayıp oynamama durumu maç saatinde belli olacak.