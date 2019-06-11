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YSK kararı verdi! AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak

YSK kararı verdi! AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak

KADIKÖY İlçe Seçim Kurulu, vapur iskelesine asılan büyük Binali Yıldırım pankartının kaldırılması kararı verdi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından başvuruya verilen yanıtta "Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağına, Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi önündeki ilan ve reklam yerlerinde asılı bulunan siyasi parti afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Twitter'dan duyurdu

Kararı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Kaftancıoğlu şunları yazdı:

Kampanya süresince kamu binaları ve kanunen görsel kullanımının yasak olduğu yerleri fütursuzca kullananlar hakkında şikayetlerimiz sonucu kararlar alınıyor. Uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olacağız.

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