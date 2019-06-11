HABER /  EKONOMİ

Amazon dünyanın en değerli markası oldu

Amazon dünyanın en değerli markası oldu

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, dünyanın en değerli markası seçildi.

Amazon, WPP araştırma ajansı Kantar’ın verilerinin derlenmesiyle oluşturulan BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka sıralamasında 315.1 milyar dolarla dünyanın en değerli markası oldu. Şirketin küresel BrandZ başkanı Doreen Wang Amazon’un söz konusu başarısını, şirketin hizmetlerindeki portföy çeşitliliğine borçlu olduğunu ve Amazon markasındaki büyümenin, markaların bireysel kategori ve bölgelere olan bağımlılığının nasıl azalttığını gösterdiğini söyledi.

Amazon listedeki yükselişiyle, listede toplam 12 yıldır sıralanan ve bu yıl 309.5 milyar dolar ve 309 milyar dolar ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Apple ve Google’ı geçti. BranZ’nin listesinde ayrıca Microsoft dördüncü sırada yer alırken, Microsoft’u sırasıyla Visa, Facebook, Alibaba, Tencent, McDonald’s ve AT&T takip etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mert Günok Fener'e gidecek mi! İşte Başkan'ın yanıtı
Mert Günok Fener'e gidecek mi! İşte Başkan'ın yanıtı
İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber
İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya'yı istemeyen vatandaşa bomba yanıt
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya'yı istemeyen vatandaşa bomba yanıt
Babası servetini temizlikçiye bıraktı! Kızı çılgına döndü
Babası servetini temizlikçiye bıraktı! Kızı çılgına döndü
Iğdır'da teröristlerle çatışma! Sıcak dakikalar yaşandı
Iğdır'da teröristlerle çatışma! Sıcak dakikalar yaşandı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer listesindeki 3 isim zora girdi
Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer listesindeki 3 isim zora girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir 6 gün nasıl oruç tutulur?
Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir 6 gün nasıl oruç tutulur?
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
KOSGEB personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları
KOSGEB personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında Melek Mosso ne dedi konser olayı
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında Melek Mosso ne dedi konser olayı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı İstanbul'a 30 tane açılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı İstanbul'a 30 tane açılacak
Okullar ne zaman açılıyor 2020 eğitim yılı iş takvimi MEB
Okullar ne zaman açılıyor 2020 eğitim yılı iş takvimi MEB
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
Yorumlar