Antalya'da Megastar Tarkan'ın mezarını hazırladılar!

İş yerine gelen müşterileri için hazırladığı örnek kabirlerin beğenilmesi üzerine kendi mezarını yapmaya karar verdiğini anlatan Çetin, "Mezar başı taşına adımı, telefon numaramı yazdım. İnsanlar şaşırıyor, ’öldü mü’ diye soruyorlar.