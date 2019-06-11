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Garanti Bankası'nın internet adresi değişti

Garanti Bankası'nın internet adresi değişti

BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası, bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak. Banka bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.

Bugüne kadar www.garanti.com.tr alan adını kullanan Garanti Bankası bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak. BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.

Yeni adreste pishing uyarısı

Google'ın internet tarayıcısı olan Chrome ise bu değişikliği Chrome tarafından Phishing olarak işaretleniyor ve sitenin tehlikeli olabileceği konusunda kullanıcılar uyarılıyor.

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