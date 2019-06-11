Milan'ın Hakan Çalhanoğlu planı belli oldu

Milan'ın yeni teknik direktörü olmasına kesin gözü ile bakılan Marco Giampaolo, Hakan Çalhanoğlu'nu oyun planının merkezine koymayı planlıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımın geleceğinde önemli rol almaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, takımın yeni teknik direktörü olarak ilan edilmesinin an meselesi olduğu belirtilen Sampdoria'nın hocası Marco Giampaolo, geçtiğimiz dönemlerde Milan'daki performansı ile isteneni verememesi sebebi ile eleştirilen Hakan'ı oyun planının merkezine koyacağını yazdı.

Hakan'ın önceki dönemlerde favori pozisyon olan "10 numara" pozisyonunda oynatılmadığının altı çizilirken, Giampaolo'nun benimsediği 4-3-1-2 taktiğinde Hakan'ı orta saha ile hücum arasında kilit bir rolde oynatacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Milan ile tam 46 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol atıp 13 de asist yaptı