HABER /  EKONOMİ

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

1990'lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye'de 400 mağazaya ulaşan Tiffany&Tomato markası Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.'ye yarı fiyatına satıldı.

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.'ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy13. İcra Dairesi'ndeki markanın satışına Ayris Tekstil'den başka katılan olmadı.

Satış 5 dakika sürdü

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi'nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde 3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü.

1,5 milyon liraya satıldı

Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı. Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil'den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL'ye satın aldı

SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan Erdoğan iptal etti iddasına yanıt
Binali Yıldırım'dan Erdoğan iptal etti iddasına yanıt
Kremlin S-400 açıklaması! Türkiye'ye teslim edileceği tarih belli oldu
Kremlin S-400 açıklaması! Türkiye'ye teslim edileceği tarih belli oldu
2 Türk kurdu şirket 960 milyon TL'ye satıldı!
2 Türk kurdu şirket 960 milyon TL'ye satıldı!
Dev indirimi kaçırmayın son gün 14 Haziran
Dev indirimi kaçırmayın son gün 14 Haziran
İşte Aykut Kocaman'ın ilk transferi
İşte Aykut Kocaman'ın ilk transferi
Mucizeye tanıklık! Motosiklet sürücüsü işte bu kazadan yara almadan kurtuldu
Mucizeye tanıklık! Motosiklet sürücüsü işte bu kazadan yara almadan kurtuldu
ÖNCEKİ HABERLER
Hacca hangi kafilede gideceğim 2019 hac kafile sorgulama
Hacca hangi kafilede gideceğim 2019 hac kafile sorgulama
2019 yılında hacca gidişler ne zaman başlıyor Diyanet hac takvimi
2019 yılında hacca gidişler ne zaman başlıyor Diyanet hac takvimi
DGS sınavı kaç dakika DGS'de kaç soru çıkacak 2019 ÖSYM
DGS sınavı kaç dakika DGS'de kaç soru çıkacak 2019 ÖSYM
Bekçilik sınavında kaç soru çıkacak bekçi alım takvimi
Bekçilik sınavında kaç soru çıkacak bekçi alım takvimi
Xiaomi yeni akıllı saati Mi Band 4'ü tanıttı işte uygun fiyatı ve özellikleri
Xiaomi yeni akıllı saati Mi Band 4'ü tanıttı işte uygun fiyatı ve özellikleri
KOSGEB personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları
KOSGEB personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları
Genç kadın çocuklarının gözleri önünde canice öldürüldü
Genç kadın çocuklarının gözleri önünde canice öldürüldü
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
Yorumlar