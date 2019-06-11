HABER /  GÜNCEL

Genç kadın çocuklarının gözleri önünde canice öldürüldü

Genç kadın çocuklarının gözleri önünde canice öldürüldü

Beykoz’da üç çocuk annesi Perihan D., eşinin kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde 16 kez bıçaklanarak öldürüldü. Çocukların ‘annemizi amcamız öldürdü’ demesi üzerine polis S.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Çocuklar ise devlet koruması altına alındı.

Beykoz'da 4 Haziran gecesi yaşanan olayda, evde çocuklarıyla oturan Perihan D.'nin (28) evine, eşinin kardeşi S.D. geldi. 28 yaşındaki kadın ile S.D. arasında bilinmeyen bir sebep kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle S.D., yengesi Perihan D.'yi çocuklarının gözleri önünde 16 yerinden bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken S.D. ise evden kaçtı.

Daha sonra eve gelen Ahmet D., karısını kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili olarak pedagog eşliğinde çocukların bilgisine başvurdu. Çocukların ‘annemizi amcamız öldürdü' demesi üzerine amca S.D. kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken çocuklar devlet koruması altına alındı.

Olay hakkında konuşan bir mahalle sakini, “Perihan abla, habire dövüyordu kocası onu. Biz burada değildik komşu aradı zaten bizi. Kocasının kardeşi karısını öldürmüş, gece mi veya sabaha doğru mu bilmiyorum. Çocuklarının gözü önünde olmuş bir de. 3 çocuğu vardı biri daha yeni yeni yürüyordu. Biri birinci sınıfı okuyor. Bir kız iki erkek” dedi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na sert sözler: Maskesi düştü
AK Partili Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na sert sözler: Maskesi düştü
Milan'ın Hakan Çalhanoğlu planı belli oldu
Milan'ın Hakan Çalhanoğlu planı belli oldu
Devlet Bahçeli'nin seçim için İstanbul geçeceği tarih belli oldu
Devlet Bahçeli'nin seçim için İstanbul geçeceği tarih belli oldu
YSK kararı verdi! AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak
YSK kararı verdi! AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak
İrfan Can transferinde Fener'e İspanyol rakip
İrfan Can transferinde Fener'e İspanyol rakip
Mert Günok Fener'e gidecek mi! İşte Başkan'ın yanıtı
Mert Günok Fener'e gidecek mi! İşte Başkan'ın yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Garanti Bankası'nın internet adresi değişti
Garanti Bankası'nın internet adresi değişti
Hugo Rodallega'ya Süper Lig'den sürpriz talip
Hugo Rodallega'ya Süper Lig'den sürpriz talip
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Filenin Sultanları ABD'yi rahat geçti
Filenin Sultanları ABD'yi rahat geçti
Okullar ne zaman açılıyor 2020 eğitim yılı iş takvimi MEB
Okullar ne zaman açılıyor 2020 eğitim yılı iş takvimi MEB
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
Amazon dünyanın en değerli markası oldu
Amazon dünyanın en değerli markası oldu
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?
Yorumlar