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İşte Aykut Kocaman'ın ilk transferi

İşte Aykut Kocaman'ın ilk transferi

Medipol Başakşehir ile kiralık sözleşmesi biten Riad Bajic, Konyaspor ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Riad Bajic ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, daha önce kendisiyle çalışmış ve başarılı bir performans ortaya koyan Riad Bajic'in Udinese'ye transfer olmasında büyük bir pay sahibiydi.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün Okan Buruk'un imza töreninde şu ifadeleri kullanmıştı; ''Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı gibi oyuncularla sözleşmemiz bitti. Bu isimlerle devam etme düşüncemiz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı da satmayı düşünmüyoruz." 

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