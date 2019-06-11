Binali Yıldırım'dan Erdoğan iptal etti iddasına yanıt

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı mitingi iptal ettiği yönündeki haberleri yalanlandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "Bakırköy meydanında bu coşku, bu sevgi bize bir şey söylüyor. 23 Haziran'ın müjdesini burada görüyorum. Bakırköy hazır mı, biz de hazırız. O zaman 23 Haziran sandığa gidiyoruz ve yarım kalan hesabımızı görüyoruz. Çok daha güçlü şekilde sandıklara gideceğiz ve anlamlı bir farkla bu seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı mitingi iptal ettiği yönündeki haberleri yalanlandı.

"Miting yapacağım dedi de mi vazgeçti''

Yıldırım, "Miting yapacağım dedi de mi vazgeçti. Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart geride kaldı. Yen bir kampanya dönemindeyiz. Gereken hangi tanıtım faaliyetleri, kampanya neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Şu anda büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde burada olduğu gibi toplanana vatandaşlarla selamlaşırız. Dinleriz önerileri alırız. Bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz" şeklinde konuştu.