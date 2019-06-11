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Kremlin S-400 açıklaması! Türkiye'ye teslim edileceği tarih belli oldu

Kremlin S-400 açıklaması! Türkiye'ye teslim edileceği tarih belli oldu

KREMLİN, S-400 hava savunma füze sisteminin Türkiye'ye Temmuz'da teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Ushakov, Kremlin'in S-400'leri Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığını ve sözleşmedeki zamana uyacaklarını söyledi.

Rus ekip Türkiye'ye gelecek

Rusya, S-400'ler için teslim ve uygulama takvimlendirmesini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. S-400 füze savunma sistemlerinin ikisi, geçtiğimiz salı günü Türk yetkililerin nezaretinde Türkiye'ye özel bir yazılımın yüklenmesi sonrası üretim bandından çıktı. 27-28 Haziran'da 9 kişilik özel bir Rus ekip, ilk uygulamaları yerinde gerçekleştirmek üzere Türkiye'de olacak.

"Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazının ardından yaptığı açıklamada ise S-400 ile ilgili bir soruya "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" demişti.

Türk pilotların eğitimini durdurdu

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta, Türkiye’nin 31 Temmuz’a kadar Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alma anlaşmasını iptal etmemesi durumunda F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı tehdidinde bulunmuştu. 31 Temmuz’a kadar S-400 füze alımından vazgeçilmemesi halinde ABD’de F-35 savaş uçaklarının kullanımı konusunda eğitim alan pilotların Türkiye’ye geri gönderileceği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta Türk pilotlarının eğitimine son verilmesi ve F-35 bilgi dosyalarına girişlerinin engellenmesi kararını vermişti. Arizono’nın Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki 2’si eğitmen 4’ü öğrenci 6 pilotun F-35 uçaklarını uçurma ve bu konuda eğitim almalarının durdurulduğu kaydedildi.

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