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Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! 12 milyon euro veren var

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! 12 milyon euro veren var

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçeli Jailson'u kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı ve Brezilyalı futbolcu için 12 milyon euro ödemeye hazır.

UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer için kaynak yaratmaya çalışıyor. Miha Zajc ve Eljif Elmas'ın satışından kaynak yaratmak isteyen sarı-lacivertli yönetim bir farklı opsiyon olarak da Jailson'u düşünüyor.

"Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor"
Fenerbahçe'nin transfer stratejilerine paralel bir haber de İtalya basınından geldi. Lazio'ya olan yakınlığı ile bilinen "LaLazioSiamoNoi", "Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor" haberini okuyucuları ile paylaştı.

Türk ligini yakından takip ediyor
Lazio'nun Jailson için ısrarcı olacağının vurgulandığı haberde, "Lucas Leiva ve Milan Badelj'in yerine Lazio'nun Jailson opsiyonu açık hale geldi. Igli Tare, Türk ligini yakından takip ediyor ve Jailson hakkında da yeterince bilgiye sahip.

12 milyon euro
Lazio bu transfer için kasasından 12 milyon euro çıkartmaya hazır ancak öncelikli olarak Milan Badelj'in iyi bir bonservis bedeli ile elden çıkartılması gerekiyor" denildi.

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