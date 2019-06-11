Piknik planı yapanlara uzmanlardan böcek ısırığı uyarısı

Yaz aylarında böcek ısırıkları ve arı sokmalarının fazla olduğunu ifade eden uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Yaz mevsimi nedeniyle vatandaşların deniz sahili veya yeşillik alanlarda piknik yaptığını belirten uzmanlar, böcek ısırması veya arı sokması riskine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundular.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Yeşilova, öncelikle kişinin herhangi bir böceğe karşı alerjisi olup olmadığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Böcek ısırması durumunda ilk yapılması gerekenin bölgeyi sabunlu suyla yıkamak olduğuna dikkat çeken Yeşilova, "Böcekler renkleri sever. O yüzden pikniğe giderken pastel tonlarda kıyafet giymekte yarar var. Bunun yanında özellikle görünen kısımların beyaz bir örtüyle kapatılması daha uygun olacaktır. Ayrıca eğer hassasiyet varsa ailelerin beraberinde kaşıntı şurubu bulundurmaları faydalıdır” dedi.

Ufak bir kaşıntı veya döküntünün bazen tüm vücudu kaplayabileceğini de dile getiren Yeşilova, “Bizim için bu gruplar çok önemli. Bu durumda olanların tedbirli olması lazım. Alerjisi olanların veya vücudunda döküntü olanların vakit kaybetmeden herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Keneler sık görülüyor

Bölgede özellikle kenelerin sık görüldüğüne vurgu yapan Yeşilova, “Piknik sezonu olması hesabıyla özellikle arılara dikkat etmek lazım. Çünkü bazen aldığımız yiyeceklerin içinde de arı olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yılan ve akrep ısırıklarında daha çok dikkatli olmak ve böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurup gereken tedbirleri almakta fayda vardır."

"Bölgede kene ısırıkları sık ama zehirli kene oranları çok az. Yine de kene ısırıklarına da dikkat emek lazım. Özellikle kene ısırıklarında vatandaşların kendi başlarına çıkarmamalarını, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz. Yine yaz mevsimi nedeniyle güneş koruyucu kullanmalarını ve bol bol su içmelerini de tavsiye ediyoruz” diye konuştu.