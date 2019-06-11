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İspanya'da matador canından oluyordu!

İspanya'da matador canından oluyordu!

Madrid'de yapılan boğa güreşinde matador Roman Collado, kılıç ile boğaya vurmaya çalışırken boğa, boynuzunu matadora sapladı. Collado'nun atar damarında yırtık oluştuğu ve iki ameliyat geçirdiği ifade edildi.

İspanya'nın Madrid şehrinde yapılan boğa güreşinde 26 yaşındaki matador Roman Collado, elinde kılıç ile boğaya vurup öldürmeye çalışırken boğa boynuzunu matadorun bacağına sapladı. Ardından boğa, matadoru havaya kaldırıp yere vurdu.

2 kez ameliyat oldu

Bu sırada matadorun arkadaşları koşup boğanın dikkatini dağıtarak Collado'yu boğanın boynuzlarından kurtardı. Arkadaşları tarafından sağlık merkezine kaldırılan matadorun uyluk atar damarında yırtık oluştuğu, damarın tekrar dikilmesi için iki ameliyat geçirdiği belirtildi.

Boğa hayatını kaybetti

Collado'nun arkadaşı matadorun durumunun iyi olduğunu ancak yoğun bakımda tutulmaya devam ettiğini, boğanın ise aldığı darbeler ile hayatını kaybettiğini belirtti.

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