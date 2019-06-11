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İzlanda'da fırçalı provokasyon hazırlığı!

İzlanda'da fırçalı provokasyon hazırlığı!

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde, tribünlere fırça ile gelmeyi düşünen taraftarları uyardı.

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde bir açıklama yaptı ve taraftarları maça kriz yaratan "fırça" ile gelmemeleri yönünde uyardı.

Bazı taraftarların maça fırça ile gelmek yönünde fikirleri olduğunu duyduğunu kaydeden Reynisson, "Şu anda endişelendiğimiz bir konu var ki bu bulaşık fırçası üzerinden yaratılan hava sonucunda taraftarlarımız maça fırça ile gelmeyi düşünüyormuş. Bunu açıkça ifade ediyoruz ki, Türkiye bu hareketi ırkçılık olarak görüyor ve bu nedenle UEFA da bu olaya ırkçılık penceresinden bakıyor. Eğer taraftarlarımız tribünlerde fırça sallarsa bu doğrudan maçı, federasyonu ve İzlanda futbolunu etkiler. Bizim saygınlığımızı zedeler ve hatta bir cezaya da neden labilir. İnsanlar bunu eğlenceli buluyor olabilir ancak bu İzlanda futbolu için büyük bir sorun yaratır" dedi.

Reynisson ayrıca stat girişinde fırçaların toplanacağını söyledi.

"Herhangi bir tartışma beklemiyorum"

İzlanda ve Türk taraftarları arasında bir gerginlik olmasını beklemediğini de kaydeden güvenlik şefi, "200 Türk taraftar gelecek ve herhangi bir tartışma yaşanmasını beklemiyorum. Küçük bir grup ve takımdan önce geldiler, bir problem olmaz. İzlanda taraftarı ne olursa olsun böyle bir şeye izin vermez" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, izlanda ile 21:45'te karşı karşıya gelecek.

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