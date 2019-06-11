Ergin Ataman maça kulaklıkla çıktı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçında parkeye kulaklıklarla çıktı.

Edilen küfürleri protesto etti

Ataman'ın son maçta kendisine edilen küfürler nedeniyle böyle bir protestoda bulunduğu öğrenildi. Ataman, karşılaşmada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte kulaklıkları çıkardı.

Küfür edilirse gelmem demişti

Ataman, serinin ilk maçı sonrası basın toplantısında küfürler devam ederse Fenerbahçe Beko'nun sahasına gitmeyeceğini açıklamıştı.

Mücadelenin ardından konuşan Ergin Ataman "Federasyona göre tribünlerde küfür serbest. Ben de bu yüzden kulaklıkla çıktım. Onlar devam etsin, ben de kulaklıkla müzik dinlemeye devam.” dedi.

Öte yandan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi.