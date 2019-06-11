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Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi

Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.

"Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar"

Karamollaoğlu, "Seçimlerden sonra pasaportumu değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus müdürü sıkıldı, falan dedi. 'Efendim biz size pasaport veremeyiz' dedi. Niye veremezsiniz dedim. 'Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar' dedi." ifadelerini kullandı

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