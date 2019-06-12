İzlanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Millilerimiz, fırtına gibi başladığı grupta 3 maçlık serinin ardından İzlanda engelini aşamadı. Millilerimiz 2. yarıda iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen ilk yarıda kalemizde gördüğümüz goller skoru belirledi. Millilerimiz sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler, Şenol Güneş yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.

Maça istediği gibi giremeyen milliler, Sigurdsson'un 21 ve 31. dakikalarda attığı gollerle 2-0 geriye düştü. 40. dakikada sahneye çıkan Dorukhan Toköz, kafa golüyle A Milli Takım'ı soyunma odasına umutlu götürdü. İkinci yarıda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün de girişiyle gol için baskısını arttıran Ay Yıldızlılar, buna karşın aradığı golü bulamayınca İzlanda maçı 2-1 kazandı.

Grupta puanlar eşitlendi

H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6'ya yükseltti.

İZLANDA: 2 - 1 :TÜRKİYE

STAT: Laugardalsvöllur

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

İZLANDA: 1-Halldórsson, 2-Hermannsson, 6-R. Sigurdsson, 7-Gudmundsson (Dk. 80 21-Traustason), 8-B. Bjarnason, 10-G. Sigurdsson, 14-Árnason, 17-A. Gunnarsson, 20-Hallfredsson, 22-Bödvarsson (Dk. 64 9-Sigthórsson), 23-A. Skúlason (Dk. 69 18-H. Magnússon)

TÜRKİYE: 12-Mert Günok, 2-Zeki Çelik, 3-Hasan Ali Kaldırım, 6-Ozan Tufan, 9-Kenan Karaman (Dk. 46 11-Yusuf Yazıcı), 10-Hakan Çalhanoğlu, 14- Dorukhan Toköz (Dk. 85 15-Güven Yalçın), 16- Merih Demiral, 17-Burak Yılmaz, 21-İrfan Kahveci (Dk.63 7-Abdülkadir Ömür), 22-Kaan Ayhan

SARI KART: Dk. 18 Hallfredsson, Dk. 72 Bjarnason (İzlanda); Dk.23 Dorukhan Toköz, Dk 56 Zeki Çelik, Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 55 Kaan Ayhan (Türkiye)

GOLLER: Dk. 21 ve 32 Sigurdsson (İzlanda); Dk. 40 Dorukhan Toköz (Türkiye)