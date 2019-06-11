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Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Belçikalı özür diledi

Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Belçikalı özür diledi

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na İzlanda'da tuvalet fırçası uzatan Belçikalı Corentin Siamang, Türkiye forması giyip özür diledi ve "En büyük Türkiye" diye bağırdı.

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na İzlanda'da tuvalet fırçası uzatan Belçikalı Corentin Siamang, yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile oynayacağı EURO 2020 eleme müsabakası için İzlanda'ya gitmiş havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilmişti. Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun durumu gazetecilere anlattığı esnada bir kişi tecrübeli futbolcuya tuvalet fırçası uzatmış, bu durum ülkemizde büyük tepki toplamıştı. Yaşanan olayların ardından bu şahsın Belçika vatandaşı ve isminin de Corentin Siamang olduğu öğrenilmişti.

"En büyük Türkiye" dedi

Belçika'da bulunan Türk vatadaşlar, Corentin Siamang'ı buldu. Üzerine Türkiye forması giyen Siamang, yaptıkları için özür dileyip, "Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi. En büyük Türkiye" dedi.

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