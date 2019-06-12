HABER /  GÜNCEL

Adana'da DAEŞ'e nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da DAEŞ'e nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle kent merkezindeki 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şafak vakti yapılan operasyonda, özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin bulunduğu sokakta önlem aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
Şenol Güneş: İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu
Şenol Güneş: İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu
İzlanda'nın hocası itiraf etti: Tokat gibiydi
İzlanda'nın hocası itiraf etti: Tokat gibiydi
Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu?
Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
İzlanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
İzlanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
Valinin makam aracının düşen plakasını bulup, teslim etti
Valinin makam aracının düşen plakasını bulup, teslim etti
MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı ne zaman 2019
MEBBİS il dışı atama başvuru ekranı ne zaman 2019
Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker yaralı
Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker yaralı
Mecliste yeni askerlik sisteminin görüşmelerine başlandı
Mecliste yeni askerlik sisteminin görüşmelerine başlandı
Şamil Oymak olayı nedir rapçi ŞAM instagramda ne yazdı?
Şamil Oymak olayı nedir rapçi ŞAM instagramda ne yazdı?
Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Belçikalı özür diledi
Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Belçikalı özür diledi
Hacca hangi kafilede gideceğim 2019 hac kafile sorgulama
Hacca hangi kafilede gideceğim 2019 hac kafile sorgulama
Yorumlar