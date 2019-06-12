HABER /  SPOR

Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu?

Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu?

İzlanda'nın Türkiye'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu.

Arnavutluk, Moldova ve Fransa galibiyetleriyle 3'te 3 yapan Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6'ya yükseltti.

İşte puan durumu:

1- Fransa 9 puan

2- Türkiye 9 puan

3- İzlanda 9 puan

4- Arnavutluk 6 puan

5- Moldova 3 puan

6- Andorra 0 puan

SON DAKİKA HABERLERİ
İzlanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
İzlanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
Valinin makam aracının düşen plakasını bulup, teslim etti
Valinin makam aracının düşen plakasını bulup, teslim etti
Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker yaralı
Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker yaralı
Mecliste yeni askerlik sisteminin görüşmelerine başlandı
Mecliste yeni askerlik sisteminin görüşmelerine başlandı
Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Belçikalı özür diledi
Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Belçikalı özür diledi
Talisca'dan Galatasaray'a cevap
Talisca'dan Galatasaray'a cevap
ÖNCEKİ HABERLER
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi
Denizli'de gurbetçi aileye ölüm tuzağı kuran 4 kişi gözaltına alındı
Denizli'de gurbetçi aileye ölüm tuzağı kuran 4 kişi gözaltına alındı
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Ergin Ataman maça kulaklıkla çıktı
Ergin Ataman maça kulaklıkla çıktı
Denizli Çivril'de Sakal-ı Şerif'i çaldılar
Denizli Çivril'de Sakal-ı Şerif'i çaldılar
2019 yılında hacca gidişler ne zaman başlıyor Diyanet hac takvimi
2019 yılında hacca gidişler ne zaman başlıyor Diyanet hac takvimi
Everton'dan Galatasaray'a sevindirici haber
Everton'dan Galatasaray'a sevindirici haber
İİ içi öğretmen ataması illere göre boş kontenjan tablosu
İİ içi öğretmen ataması illere göre boş kontenjan tablosu
Yorumlar 1 yorum