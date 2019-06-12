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İzlanda'nın hocası itiraf etti: Tokat gibiydi

İzlanda'nın hocası itiraf etti: Tokat gibiydi

İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, A Milli Takım'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'ı 2-0 mağlup eden İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Savunmada kuvvetli durduk"

Dorukhan'ın golüyle işlerinin zora girdiğini vurgulayan Hamren, "İlk yarı çok iyiydi, iyi oynadık. Savunmada kuvvetli durduk. 2 gol bulduk ve Türkiye sonra kornerden golü buldu ve bu yüzümüze tokat gibi geldi. Soyunma odasına 3-0 ile gitmeliydik ama 2-1 ile gittik" dedi.

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