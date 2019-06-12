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Kırıkkale'de zincirleme feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırıkkale'de zincirleme feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırıkkale-Ankara Karayolunda 1 TIR, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara Karayolu’nun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 1 TIR, 1 kamyon ve özel bir servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüsteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

 Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. D-200 Ankara Karayolu ise yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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