HABER /  GÜNCEL

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde mahallede kavga eden Suriyeliler ilçeden gönderildi.

Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeliler evin önünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle, olay yerinde araba içerisinde bulunan Türk vatandaşı F.A., A.Ç. E.A. ve R.Ş. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup arasında karşılıklı darp ve mala zarar verme olayı yaşandı.

11 yaralı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya müdahale ederken, 7 Suriyeli ve 4 Türk vatandaşı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karıştığı belirlenen 23 Suriyeli işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin İl Göç İdaresine teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eljif Elmas için dudak uçaklatan rakam!
Eljif Elmas için dudak uçaklatan rakam!
TRT'den Ekrem İmamoğlu'nun olay iddialarına cevap
TRT'den Ekrem İmamoğlu'nun olay iddialarına cevap
Son dakika Tunceli'den acı haber 2 asker şehit 2 asker yaralı
Son dakika Tunceli'den acı haber 2 asker şehit 2 asker yaralı
S-400 krizinde yeni gelişme! Shanahan: Bakan Akar'la görüşme yapacağım
S-400 krizinde yeni gelişme! Shanahan: Bakan Akar'la görüşme yapacağım
Kırıkkale'de zincirleme feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kırıkkale'de zincirleme feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Abdülhamit Gül ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecini görüştü
Bakan Abdülhamit Gül ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecini görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Fitch'ten Türk ekonomisi için yeni büyüme tahmini
Fitch'ten Türk ekonomisi için yeni büyüme tahmini
Adana'da DAEŞ'e nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da DAEŞ'e nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Şamil Oymak olayı nedir rapçi ŞAM instagramda ne yazdı?
Şamil Oymak olayı nedir rapçi ŞAM instagramda ne yazdı?
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında Melek Mosso ne dedi konser olayı
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında Melek Mosso ne dedi konser olayı
Yorumlar