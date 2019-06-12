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Uğur Dündar 'tarihe not düşüyorum' dedi Akif Beki'nin olay iddiasını köşesine taşıdı

Uğur Dündar 'tarihe not düşüyorum' dedi Akif Beki'nin olay iddiasını köşesine taşıdı

Uğur Dündar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının moderatörlük teklifini reddetmesiyle ilgili olarak çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını sunması için teklif götürülen Uğur Dündar'ın 'hayır' cevabı tartışılmaya devam ediyor. 

Uğur Dündar, Sözcü'de "Tarihe not düşüyorum" başlığıyla yayımlanan yazısında teklifi neden reddettiğini bir kez daha dile getirdi. 

Binali Yıldırım'ın kendisini önermesinden sosyal medya cellatlarının saldırıya geçtiğine dikkat çekti. Bu ürkütücü durumdan şüphelendiğini yazan Dündar, Akif Beki'nin konuya ilişkin tartışılan iddiasını köşesine taşıdı:

Beni komplekse sokup tarafsız görünebilmek için İmamoğlu'na gereksiz müdahale ettirmeye mi oynuyorlar

"(...)Sorunun cevabını muhafazakâr kesimin etkili isimlerinden Akif Beki, Karar'daki dünkü yazısında veriyor: 

‘Şöyle şüphelenmez miydiniz: Yoksa beni komplekse sokup tarafsız görünebilmek için İmamoğlu'na gereksiz müdahale ettirmeye mi oynuyorlar. Ve, (kimi) muhafazakarlara antipatik gelen gölgemi üzerine düşürerek İmamoğlu'nu yıpratmaya…Hem de hakemin haksızlıklarına uğrayan mağdur ve deplasmandaki taraf havasına büründürüp Yıldırım'a avantaj ve sempati kazandırmaya mı!.. 

AK Parti kampanyasının, bugüne kadarki en başarılı ve zekice hamlesiydi. Az çok çalışacak, işe yarayacaktı bana sorarsanız. Fakat bu ikili oyunu acemice belli ederek Dündar'ın, üstünden yapılan hesabı görmesini de yine kendileri sağladı, başkası değil. Ne yapsa yaranamayacaktı. Dündar da egosuna yenilmedi, adını korumak ve seçim manipülasyonlarına alet olmamak için rasyonel bir kararla çekildi…’  

Uğur Dündar'ın yazısının tamamı

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