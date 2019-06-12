Deniz Baykal'dan uzun bir aradan sonra ilk canlı yayın

CHP önceki dönem genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Halk TV'ye konuk olacak.
Deniz Baykal, 12 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Halk TV’de, Serhan Asker’in konuğu olacak. Baykal, başta İstanbul seçimleri olmak üzere gündemi değerlendirecek.
Ne olmuştu?
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara'da özel bir hastaneye götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmiş, bu damar açılarak stent takılmıştı. Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü.