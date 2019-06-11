"Lütfen diziyi bitirin, babam anneme aynısını yapamasın!" demişti! O dizi "Sen Anlat Karadeniz" çıktı

RTÜK, 2018 yılında yurttaşlardan gelen bildirimleri basınla paylaşmış ve küçük bir çocuğun yaptığı şikayet dikkat çekmişti. "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diye bir çocuktan şikayet geldiğini belirten kurul, ne dizi ne de kanal adını vermişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, bu dizinin Atv'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" olduğunu ve raporda açıklananın aksine diziye ceza kesilemediğini açıkladı.