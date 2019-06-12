Şehitlerin isimleri belli oldu! Ökkeş Ede ve Emre Uçkan'ın son kareleri
TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerin kimlikleri açıklandı. Osmaniye şehidi Ökkeş Ede ve Kütahya şehiti Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın birlikte çekildikleri son fotoğrafları herkesi hüzünlendirdi.
Türkiye bugün Tunceli'den gelen şehit haberiyle kahroldu. Şehitlerden biri Osmaniye, diğeri Kütahya ilinden. Şehitlerin acı haberi ailelerine ulaşırken onlardan geriye birlikte çektirdikleri bu fotoğrafları kaldı.
Osmaniye şehiti Ökkeş Ede
Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin, 2012 yılında Alanya'da turizmde çalışmaya başladığı, Rusya ile yaşanan krizinin ardından da sınavlara girerek yaklaşık 2 yıl önce uzman çavuş olduğu belirtildi.
Eylül ayında düğünü vardı
Her yaz izinlerinde Alanya'ya gelen Ökkeş Ede'nin, Osmaniye'de oturan annesini bu yıl 4 Şubat'ta kaybettiği ifade edildi. 12 Nisan'da nişanlısıyla nikah masasına oturan Ökkeş Ede'nin, bu yıl 3 Eylül için düğün hazırlıkları yaptığı bildirildi.
Balayı için ayarlama yapmaya çalışıyordu
Alanya'da oturan turizmci arkadaşıyla düğünden sonra balayı rezervasyonu yaptırmak için görüşen Ökkeş Ede'nin son görüşmesinde, "Şimdi göreve çıkıyorum. Salı akşamı döneceğim. Haber edersin kanka kolay gelsin" dediği kaydedildi.