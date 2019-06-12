Şehitlerin isimleri belli oldu! Ökkeş Ede ve Emre Uçkan'ın son kareleri

Eylül ayında düğünü vardı

Her yaz izinlerinde Alanya'ya gelen Ökkeş Ede'nin, Osmaniye'de oturan annesini bu yıl 4 Şubat'ta kaybettiği ifade edildi. 12 Nisan'da nişanlısıyla nikah masasına oturan Ökkeş Ede'nin, bu yıl 3 Eylül için düğün hazırlıkları yaptığı bildirildi.