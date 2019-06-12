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Binali Yıldırım CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan özür istedi

Binali Yıldırım CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan özür istedi

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım yönelik canlı yayın için İsmail Küçükkaya'dan soruları istedi iddiasına Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, böyle bir girişiminin olmadığını söyleyerek İmamoğlu'ndan bu yalan ifade için özür dilemesini istedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstleneceği canlı yayın için Binali Yıldırım'ın programda sorulacak soruların önceden görüşülmesini istediğinin kendisine iletildiğini söyledi. İmamoğlu'nun bu iddiasına Yıldırım'dan jet yalanlama geldi.

Türkiye nefeslerini tuttu 16 Haziran Pazar günü yapılacak Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayınına kilitlendi. NTV'de gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, teklifin kendisinden geldiğini ileri sürerken programda sorulacak sorular konusunda müdahil olmadıklarını, Binali Yıldırım'ın programdan önce soruları görmek istediğini ileri sürdü. 

Binali Yıldırım'dan jet yalanlama

İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'nu eleştiren Yıldırım, böyle bir talebinin olmadığını ve yalan beyan için CHP adayının özür dilemesi gerektiğini söyledi. 

İşte Yıldırım'ın o açıklamaları;

"CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir."

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