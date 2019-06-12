İzlanda yenilgisi sonrası HDP'li eski Vekil Hasip Kaplan'ın attığı tweetler tartışma yarattı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın "Sporun içine ettiniz! Biji İzlanda..!" tweetleri tartışmalara neden oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

"Sporun içine ettiniz! Biji İzlanda"

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın maç sonrası yaptığı paylaşımlar tepkilere neden oldu. Kaplan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı Sporun içine ettiniz! Biji İzlanda..!" ifadelerini kullandı.

Tuvalet fırçası krizi

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda'yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı. Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.

350 bin nüfuslu 1 Devlete

Yenildi Türkiye Milli Takımı

Sporun içine ettiniz ..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 11 Haziran 2019