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Hanife instagramdan duyurdu başörtüsü çıkardı son halini gösterdi

Hanife instagramdan duyurdu başörtüsü çıkardı son halini gösterdi

Fenomen olan gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı saçlarını açtı. Son halini instagram hesabından paylaşan Hanife'nin açık haline destek olanların yanısıra eleştirenler de çok oldu. Peki başörtüsünü çıkaran Hanife kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte gelin adayı Hanife hakkında merak edilenler...

Gelin adayı Hanife'nin son hali sevenlerini çok şaşırttı. Uzun süre ekranlarda izdivaç programları sayesinde boy gösteren ve kimseyi beğenmeyen Hanife başörtüsünü çıkardı ve saçlarını açtı. Hanife'nin açık haline kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Başörtüsünü çıkarıp instagramdan duyuran Hanife'nin son haline destek verenlerin yanısıra tepki gösterenler de çoğunluktaydı. Peki her yaptığo olay olan son olarak pompacılık yapan Hanife kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 

EN BÜYÜK DESTEK SEVGİ'DEN GELDİ: Gelin adayı, bu radikal kararından sonra binlerce takipçisi bulunan ve kazancının bir kısmını elde ettiği Instagram hesabını kapattı. Gürdal yeni açtığı hesabı ise şimdilik kilitli tutuyor. Gelin adayına başını açma kararında en büyük desteği ise Zuhal Topal'ın programında tanıştığı Sevgi Akiska verdi. Sevgi Akiska, Instagram hesabından Hanife'nin başı açık çekilen fotoğraflarını "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" notuyla paylaşarak destek verdi.

2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı evlendirme programına katılarak kısa süre içinde hem sevilen hem de tepkiler alan Hanife, başını açmasıyla takipçilerinden de tepki topladı.

Zaten açıktı: Kimi takipçileri "Dikkat çekmek için kapanmış daha fazla dikkat çekmek için açılmış."derken, kimileri ise "Zaten açıktı, kafa kapamayla kapalı olunmuyor özünü bulmuş" yorumlarında bulundu.

Pompacılığa başlamıştı: Katıldığı evlilik programlarında bir türlü evlenememesiyle tanınan müzmin bekar Hanife, ekranlardan ayrıldıktan sonra bir benzin istasyonunda pompacılık yapmaya başlamıştı.

İzdivaç programlarını ifşa etmişti: Son olarak ise Hanife'nin evlilik programları hakkındaki ifşaları çok konuşulmuştu. Hanife, 'izdivaç' programlarında para karşılığı evlenenlerin olduğunu, gelin adaylarının program yapımcılarından para aldığını, araba karşılığı evlenenler olduğunu da anlatmıştı. 

Peki Hanife Gürdal kimdir?: Gürdal, 1995 yılında İzmir’de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur.

Herkesi reddetti: Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı evlendirme programına katıldı. İlk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti. 

Zuhal Topal'a geçti: 10 ayı aşkın süredir Esra Erol’un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topal’ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

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