Gelin adayı Hanife Gürdal açıldı başörtüsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Herkes hayatına baksın: Öte yandan Hanife'ye destek verenler de vardı. Aynı programdan Sevgi Akıska da yakın arkadaşı Hanife Gürdal’ı bu kararında destekledi ve bu durumu sayfasından "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" şeklinde duyurdu.