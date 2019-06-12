Gelin adayı Hanife Gürdal açıldı başörtüsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurdu.
Bir dönem reyting rekorları kıran izdivaç programlarının gündeme en sık gelen ismi Hanife Gürdal, pompacı olduğunu söyledikten aylar sonra yeniden çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya hesabından başını açtığını duyuran eski gelin adayı, kendisine yeni bir hesap açarak fotoğraflarını oradan paylaşıyor.
2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı evlendirme programına katılarak kısa süre içinde hem sevilen hem de tepkiler alan Hanife, başını açmasıyla takipçilerinden de tepki topladı.
Zaten açıktı: Kimi takipçileri "Dikkat çekmek için kapanmış daha fazla dikkat çekmek için açılmış." derken, kimileri ise "Zaten açıktı, kafa kapamayla kapalı olunmuyor özünü bulmuş" yorumlarında bulundu.
Herkes hayatına baksın: Öte yandan Hanife'ye destek verenler de vardı. Aynı programdan Sevgi Akıska da yakın arkadaşı Hanife Gürdal’ı bu kararında destekledi ve bu durumu sayfasından "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" şeklinde duyurdu.