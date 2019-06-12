"Nerede kalmıştık" deyip AK Parti ve CHP iddiasını patlattı

Siyaset sahnesindeki tartışmaların İstanbul seçimi sonrasında da devam edeceğini belirten Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "AK Parti ve CHP’yi yeniden dizayn etmeye çalışacaklar, yeni oluşumlar, bölünmeler, birleşmeler olacak" değerlendirmesi yaptı.

Abdurrahman Dilipak, "Nerede kalmıştık?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul seçimlerine az bir zaman kaldı ama, öyle görünüyor ki, Avrupa’da erken seçim konusu acil bir gündem haline gelebilir" diye yazdı.

Dilipak seçim ve gündeme ilişkin şunları yazdı:

"Tartışma bitmeyecek"

Türkiye’de seçim sonucu nasıl olursa olsun, tartışma bitmeyecek. AK Parti ve CHP’yi yeniden dizayn etmeye çalışacaklar. Yeni siyasi oluşumlar, ayrışmalar, bölünmeler, birleşmeler olacak.

"Kontrollü bunalım stratejileri" uygulayacaklar

Yine de hiç kimse, gelecek konusunda emin olamaz. Her şey mümkün. Ama korkulan ölçekte bir kriz de olmayabilir. Sürprizlerle dolu bir döneme giriyoruz. Şunu da söyleyelim, bölgeyi rahat bırakmayacaklar. 6. kol faaliyetleri ile bölgedeki varlıklarını garanti altına almak ve süreci kontrol etmek için "kontrollü bunalım stratejileri" üretme ve uygulamaya devam edecekler.

"Türkiye’yi etkileyecek"

Avrupa’da kriz genişleyecek ve derinleşecek. Bölgedeki bütün gelişmeler Türkiye’yi etkileyecek ve Türkiye bu süreçte "hassas dengeler"i radikal şekilde etkilemeye devam edecek.

"Bu post modern bir savaş"

Aslında savaş başladı ve devam ediyor. Biz büyük ve sıcak bir savaş beklerken, bu post modern bir savaş. Ekonomik, politik alanda, terör yöntemleri ile siber araçlarla sürdürülen bir savaş.

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