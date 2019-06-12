HABER /  SPOR

Milli kaleci Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı sonrası Vedat İnceefe çıldırdı

Demirören Haber Ajansı

Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye'nin Ümit Milli Takımları arasında oynanan maç sonrası Türk kaleci Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Kosova basınında yer alan haberlerde Türkiye Ümit Milli Takımı ile Kosova Milli Takımları arasından Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından oyuncuların soyunma odasına giderken Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fiziki saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

İnceefe: Hani kardeşlik
basınında yer alan videolarda Türkiye Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine yaşanan olay nedeniyle sitemlerini dile getirirken görülüyor. Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe, görevlilere 'hani kardeşlik' nerede dediği duyuluyor.

Dün akşam Türkiye Ümit Milli Takımı, Kosova ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme üçüncü maçında 3-1 mağlup oldu. Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan müsabakada Türk Milli takımının golü 46'ncı dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini 45+2'inci dakikada Xhemajli, 72'nci dakikada Daku ve 90'ıncı dakikada Kastrati kaydetti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Google Maps'ten yeni özellik taksiciler artık yolu uzatamayacak
Google Maps'ten yeni özellik taksiciler artık yolu uzatamayacak
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
Büyükçekmece'de sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı
Büyükçekmece'de sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı
Son dakika Tunceli'den acı haber! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Son dakika Tunceli'den acı haber! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
"Nerede kalmıştık" deyip AK Parti ve CHP iddiasını patlattı
"Nerede kalmıştık" deyip AK Parti ve CHP iddiasını patlattı
Binali Yıldırım CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan özür istedi
Binali Yıldırım CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan özür istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Askerlik son haber askerlik kısaldı mı tek tip askerlik çıktı mı?
Askerlik son haber askerlik kısaldı mı tek tip askerlik çıktı mı?
Hanife instagramdan duyurdu başörtüsü çıkardı son halini gösterdi
Hanife instagramdan duyurdu başörtüsü çıkardı son halini gösterdi
Şamil Oymak olayı nedir rapçi ŞAM instagramda ne yazdı?
Şamil Oymak olayı nedir rapçi ŞAM instagramda ne yazdı?
Gelin adayı Hanife açıldı işte Hanife'nin başörtüsüz son hali
Gelin adayı Hanife açıldı işte Hanife'nin başörtüsüz son hali
Apple gerekirse kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek
Apple gerekirse kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek
Ebru Polat kaç yaşında aslen nereli Ebru Polat sevgilileri kimdir?
Ebru Polat kaç yaşında aslen nereli Ebru Polat sevgilileri kimdir?
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
12 Haziran evde bakım maaşı yatan illeri sorgulama ekranı
12 Haziran evde bakım maaşı yatan illeri sorgulama ekranı
Yorumlar 1 yorum