ABD'li kadınlardan tarihi skor

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Tayland'ı 13-0 mağlup eden ABD, turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde, E grubu'nda 1, F Grubu'nda iki maç sona erdi.

Son dünya şampiyonu ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. 7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu: Yeni Zelanda-Hollanda: 0-1

F Grubu: Şili-İsveç: 0-2

ABD-Tayland: 13-0