HABER /  SPOR

ABD'li kadınlardan tarihi skor

ABD'li kadınlardan tarihi skor

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Tayland'ı 13-0 mağlup eden ABD, turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde, E grubu'nda 1, F Grubu'nda iki maç sona erdi.

Son dünya şampiyonu ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. 7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu: Yeni Zelanda-Hollanda: 0-1

F Grubu: Şili-İsveç: 0-2

ABD-Tayland: 13-0

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
Cem Uzan'dan Erdoğan'a olay çağrı! Muhterem cumhurbaşkanım...
Cem Uzan'dan Erdoğan'a olay çağrı! Muhterem cumhurbaşkanım...
AK Parti Grubu bu akşam askerlik düzenlemesi için toplanıyor
AK Parti Grubu bu akşam askerlik düzenlemesi için toplanıyor
Milli kaleci Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı sonrası Vedat İnceefe çıldırdı
Milli kaleci Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı sonrası Vedat İnceefe çıldırdı
Google Maps'ten yeni özellik taksiciler artık yolu uzatamayacak
Google Maps'ten yeni özellik taksiciler artık yolu uzatamayacak
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Facebook kullanıcılarına ödeme yaparak onları izleyecek
Facebook kullanıcılarına ödeme yaparak onları izleyecek
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler
Hacca hangi kafilede gideceğim 2019 hac kafile sorgulama
Hacca hangi kafilede gideceğim 2019 hac kafile sorgulama
Fransa'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret
Fransa'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret
Denizlispor'da Rodallega olmazsa Berg gelecek
Denizlispor'da Rodallega olmazsa Berg gelecek
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
Striort nedir vücuttaki çatlak çizgilerine son veren yöntem
Striort nedir vücuttaki çatlak çizgilerine son veren yöntem
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
Yorumlar