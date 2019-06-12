Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler

Son dönemlerde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili sosyal medyada çok yakışıksız söylemler kullanılmıştı. bu yakışıksız söylemlere bir çok kişi karşı çıkarken Semiha Yıldırım hiç konuşmamıştı.

Haber Türk'ten Kübra Par'a ilk kez konuşan Semiha Yıldırım şöyle konuştu:

-Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.

Ardından Millet İttifakı Adayı Ekrem İmmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun bu söylemlere karşı çıktığını hatırlatan Kübra Par'a şu şekilde konuştu:

-Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.