HABER /  GÜNCEL

Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler

Son dönemlerde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili sosyal medyada çok yakışıksız söylemler kullanılmıştı. bu yakışıksız söylemlere bir çok kişi karşı çıkarken Semiha Yıldırım hiç konuşmamıştı.

Haber Türk'ten Kübra Par'a ilk kez konuşan Semiha Yıldırım şöyle konuştu: 

-Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.

Ardından Millet İttifakı Adayı Ekrem İmmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun bu söylemlere karşı çıktığını hatırlatan Kübra Par'a şu şekilde konuştu: 

-Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
Cem Uzan'dan Erdoğan'a olay çağrı! Muhterem cumhurbaşkanım...
Cem Uzan'dan Erdoğan'a olay çağrı! Muhterem cumhurbaşkanım...
AK Parti Grubu bu akşam askerlik düzenlemesi için toplanıyor
AK Parti Grubu bu akşam askerlik düzenlemesi için toplanıyor
Milli kaleci Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı sonrası Vedat İnceefe çıldırdı
Milli kaleci Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı sonrası Vedat İnceefe çıldırdı
Google Maps'ten yeni özellik taksiciler artık yolu uzatamayacak
Google Maps'ten yeni özellik taksiciler artık yolu uzatamayacak
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret
Fransa'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret
Denizlispor'da Rodallega olmazsa Berg gelecek
Denizlispor'da Rodallega olmazsa Berg gelecek
Okullar ne zaman açılıyor 2020 eğitim yılı iş takvimi MEB
Okullar ne zaman açılıyor 2020 eğitim yılı iş takvimi MEB
Striort nedir vücuttaki çatlak çizgilerine son veren yöntem
Striort nedir vücuttaki çatlak çizgilerine son veren yöntem
3600 ek gösterge ne zaman çıkar 12 Haziran son haberler
3600 ek gösterge ne zaman çıkar 12 Haziran son haberler
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
AÖF sonuçları sorgulama TC ile AÖF sınav sonuç sorgulaması
AÖF sonuçları sorgulama TC ile AÖF sınav sonuç sorgulaması
Askerlik son haber askerlik kısaldı mı tek tip askerlik çıktı mı?
Askerlik son haber askerlik kısaldı mı tek tip askerlik çıktı mı?
Yorumlar 1 yorum