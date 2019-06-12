Striort nedir vücuttaki çatlak çizgilerine son veren yöntem

Striort tekniği ile vücutta oluşan çatlakların sorun olmaktan çıkacağını söyleyen Uzman Estetisyen Neslim Güngen, bu yöntem hakkında bilgi verdi.

Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodu Türkiye'ye geldi.

Bu yöntem çatlak çizgilerinin üzerinde tek tek çalışarak oradaki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyor. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlıyor.

Fibroderms cihazının herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz olmadığını ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ile 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2-2.5 saat sürmektedir” dedi.

İşlem sonrasında günlük hayata hemen geri dönüleceğini belirten Güngen, “İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" diye konuştu.