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Cem Uzan'dan Erdoğan'a olay çağrı! Muhterem cumhurbaşkanım...

Cem Uzan'dan Erdoğan'a olay çağrı! Muhterem cumhurbaşkanım...

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Cem Uzan internet üzerinden yayınladığı mesajda mağdur edildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

Ailesinin yaptırdığı Berke Barajı'na 'el konulmasının' 16. senesinde konuştuğunu söyleyen Uzan "Her şeyimiz yok pahasına satılmıştır." dedi.

''16 yıl boyunca kimse ailemize sahip çıkmamıştır"

Son 10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, "Muhterem cumhurbaşkanım, saygı değer devlet büyüklerim sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. 16 yıl boyunca kimse ailemize sahip çıkmamıştır." şeklinde konuştu.

Anne babasına kırmızı bülten

Uzan ayrıca şunları söyledi;

85 yaşımdaki babam ve 80 yaşındaki ev kadını anam kırmızı bülten ile aranmaktadır. Ben ve ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır. Konuya vakıf olan herkes nedenli acımasız ve haksız bir komploya mağdur kaldığımızı bilmektedir. dedi.

TMSF el koyduğu belgeler

Cem Uzan son dönemde Fransa'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı kazandığı davalarla gündeme geldi. En son alınan kararda Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.

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