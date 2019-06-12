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Facebook kullanıcılarına ödeme yaparak onları izleyecek

Facebook kullanıcılarına ödeme yaparak onları izleyecek

Popüler paylaşım platformu Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulama sayesinde kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen Study isimli uygulama, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak.

"Yeni market araştırma uygulaması" olarak nitelendirilen Study ile kullanıcıların telefonlarına kurduğu uygulamalar ve bunlarda geçirdiği süre, hangi ülkede bulundukları, kullandıkları cihaz ve ağ özellikleriyle ilgili verileri toplayacak. 

İsteğe bağlı olarak kullanılacak uygulamayla kullanıcı kimliği, şifre, fotoğraf, video ve mesajlar gibi bilgilere erişilemeyecek. Uygulamanın elde ettiği kullanıcı verileri, üçüncü parti uygulamalara servis edilmeyecek ve reklam amacıyla kullanılmayacak.

study

İzin verenlere ödeme yapacak
Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook hesabı üzerinden kontrol edilecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

İlk süreçte Amerika ve Hindistan'da kullanıma sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de kullanıma sunulması planlanıyor.

Öte yandan Facebook, kullanıcı verilerinin güvenilir bir şekilde saklanacağını ve bu verilerin sadece market araştırmaları ve daha iyi ürün oluşturma amacıyla kullanılacağını taahhüt ediyor.

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