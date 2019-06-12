Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazipaşa Belediye Meclisinin Suriyelilere plaj yasağı kararına ilişkin, ABD'de yıllarca siyahilerin beyazların bindiği otobüslere alınmadığını anımsatarak, plaj yasağı kararının da ABD'deki uygulamanın aynısı olduğunu söyledi.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Belediye Meclisi toplantısında Suriyeli sığınmacıların ilçedeki plajlara alınmamasına ilişkin kararını değerlendirdi.

Gazipaşa Belediye Meclisinde dışlayıcı, ötekileştirici ve ırkçı bir karar alındığını, bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Uslu, söz konusu kararın Anadolu medeniyetiyle, Türkiye'nin devlet ve millet anlayışıyla örtüşmediğini vurguladı. Uslu, bu karardan en kısa sürede dönülmesi gerektiğini söyledi.

Bu kararın ileride ne gibi sonuçlar ortaya çıkarabileceğine yönelik bir soru üzerine Uslu, insanları ırkından, milliyetinden, sosyal grubundan dolayı ayırmanın yanlış olduğunu ifade etti.

ABD'de siyahiler beyazların bindiği otobüslere alınmadılar

ABD'de yıllarca faşizan ve ırkçı bir tavırla, siyahilerin beyazların bindiği otobüslere alınmadığını anımsatan Uslu, Suriyelilere plaj yasağı kararının da ABD'deki uygulamanın aynısı olduğunu anlattı. Uslu, "Amerika'daki faşizan ve ırkçı yansımaları Türkiye'de CHP ve İYİ Parti zihniyetinde görüyoruz. Bu kararda kişinin ırkından ve milliyetinden dolayı bir ayrımcılık var. Bu kararın devamında kişinin sosyal statüsünden dolayı da bir ayrımcılık ortaya çıkabilir. Belediye yarın, 'fakirler plaja girmesin' derse ne olacak? Belediye yarın, 'işçiler plajdan faydalanmasın' derse ne olacak? Bu karar ayrıştırıcıdır, yanlıştır, yasalarımıza ve anayasaya aykırıdır." diye konuştu.

Belediyelerin böyle bir hakkı ve görevinin de olmadığını dile getiren Uslu, belediyelerin, plajlardan nasıl yararlanılacağı konusunda kurallar getirebileceğini, bu kurallara uymayanlar hakkında işlemler yapabileceğini belirtti.

Atay Uslu, bir ırk, din, milliyet grubuna indirgenen kararların suç oluşturacağını, bu kararı uygulayanların, kanunsuz bir talimatı yerine getireceğini söyledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aynı şekilde Suriyelilere yardım edilmeyeceği konusunda karar çıkarttığını anımsatan Uslu, CHP'li Gazipaşa Belediyesinde de bunun bir yansımasının görüldüğünü vurguladı.

Uslu, şunları kaydetti:

"CHP, iki yıl önce ' İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına Göç ve Göçmen Raporu' yayınladı. Çok da güzel bir rapordu. Bu raporda deniyor ki 'ırkçı, dışlayıcı söylem ve uygulamalara asla tolerans gösterilmeyecek'. Bu raporun önsözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazdı. Ama bu raporu CHP'liler okumamışlar. Irkçı söyleme tolerans gösteriyorlar. Bu karara karşı şu ana kadar hiçbir CHP milletvekilinden hiçbir CHP yetkilisinden bir tepki görmedik."

Suriyelilerle ilgili uyum çalışmaları yapıldığını dile getiren Uslu, Suriyelilerle ilgili nihai hedefin, huzur, barış ve kardeşlik iklimi gerçekleştikten sonra kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Uslu, "Eğer Suriyelileri bugün oraya gönderirsek, milyonlarca insanın, kadın ve çocuğun ölümüne sebep olabiliriz. Bu insanlar ölümden, bombalardan kaçarak geldiler. Eğer biz sınırlarımızı açmasaydık şu an hayatını kaybeden 1.5 milyon Suriyeliden daha fazlası hayatını kaybedecekti. Tarih önünde çocuklarımıza karşı biz bunun hesabını veremeyecektik." dedi.