Canan Kaftancıoğlu'ndan YSK açıklaması: Ne yazık ki...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşlara yapılan seçmen sandık kurulu üyeliği tebligatlarının kaygı yaratmaması gerektiğini" söyledi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter hesabında yayımlanan videoda ayrıca, "bu görevi kabul etmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu " vurguladı.

Kaftancıoğlu kendi hesabında videoyu alıntılayıp yaptığı paylaşımda ise "YSK'nın yapması gereken bilgilendirmeyi de bizler yapmak zorunda kalıyoruz, Ne yazık ki! " dedi.