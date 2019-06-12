SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

AK Parti'den Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

İstanbul seçimi için çalışmalar devam ederken, AK Parti Genel Merkezi, Binali Yıldırım için 81 ilin genelinde afiş ve pankart çalışması yapılması talimatını verdi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 23 Haziran'da gireceği İBB Başkanlığı seçimi için 81 ilde pankart ve afiş çalışması sürerken, en yoğunu İzmir'de gerçekleşti.

"İstanbul'un sana ihtiyacı var" pankartları

Yıldırım'ın İzmir milletvekili olması nedeniyle başta AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası ve ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 megalight (büyük ebatlı aydıtlatmalı reklam panosu), 100 bilboard ve 70 otobüs durağına üzerinde Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu "Yanındayız her zaman" ve "İstanbul'un sana ihtiyacı var" yazılı pankartlar ve afişler asıldı. Pankartlarda oy kullanmak amacıyla İstanbul'a gidecek seçmene ulaşım imkanı sağlanması için hangi telefon numaralarını arayacaklarının bilgisi de verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'u kim kazanıyor? Seçime 10 kala 3 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar
Foto Galeri İstanbul'u kim kazanıyor? Seçime 10 kala 3 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abha Havalimanı'na füze saldırısı: Çok sayıda yaralı bulunuyor
Abha Havalimanı'na füze saldırısı: Çok sayıda yaralı bulunuyor
Ağabeyini öldürüp katliamı anlattı: Siz asıl şöleni kaçırdınız
Ağabeyini öldürüp katliamı anlattı: Siz asıl şöleni kaçırdınız
Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ için 3 şehir belirledi
Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ için 3 şehir belirledi
8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan uçağının akıbeti ne olacak?
8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan uçağının akıbeti ne olacak?
MEB milyonlarca öğrenciye 'sosyal etkinlik belgesi' verecek
MEB milyonlarca öğrenciye 'sosyal etkinlik belgesi' verecek
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaşı alanlara temmuz ayında zam olacak mı?
Engelli maaşı alanlara temmuz ayında zam olacak mı?
Hacca ne zaman gidilecek 2019 Diyanet hac kafile tarihleri
Hacca ne zaman gidilecek 2019 Diyanet hac kafile tarihleri
Nilgün Altınyay kaç yaşında eşi Yaşar Alptekin ile yaş farkı kaç
Nilgün Altınyay kaç yaşında eşi Yaşar Alptekin ile yaş farkı kaç
Bakan'dan 6.8 milyon vatandaşa müjde!
Bakan'dan 6.8 milyon vatandaşa müjde!
Üniversite sınav tarihi 2019 YKS ne zaman sınav günü
Üniversite sınav tarihi 2019 YKS ne zaman sınav günü
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler
Canan Kaftancıoğlu'ndan YSK açıklaması: Ne yazık ki...
Canan Kaftancıoğlu'ndan YSK açıklaması: Ne yazık ki...
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
Yorumlar 1 yorum