Bakan'dan 6.8 milyon vatandaşa müjde!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman köylülerine ilişkin hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini ve yeni desteklerin de verileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı.

Ormancılık sektörü ekonomik ve sosyal kapasitesi artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Orman Genel Müdürlüğü’nce ormanlar ile ormancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla ‘Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman sektörünün bütün paydaşlarının bir araya geldiği bu buluşmanın ormancılık sektörünün ekonomik ve sosyal kapasitesinin artırılması, ticari bir ivmeyle dinamizm kazanması, sektörün taleplerinin alınması, sorunlarının tespit edilmesi ve birlikte çözümler üretilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

4,5 milyar adet fidan toprakla buluştu

2003 yılından bugüne kadar; toplam 5 milyon hektardan fazla alanda, yaklaşık 4,5 milyar adet fidanın toprakla buluştuğunu belirten Pakdemirli, yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye’nin ormanlık ve yeşil alanlarını en fazla arttıran ülkelerden biri olduğunu da vurguladı.

127 milyonluk kredi ve hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasında, bugüne kadar verilen kredi ve hibe desteklerine de değindi. “Yeşili seven insanımızın, özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı kurma taleplerini teşvik ederek, bugüne kadar 127 milyon lira kredi ve hibe desteği sağladık” diyen Pakdemirli, 1 milyon hektar sahada, milyonlarca vatan toprağının erozyonla taşınmasının engellendiğini ifade etti.