Resmen açıklandı! Amazon Türkiye'de e-ihracata başlıyor

Dünyanın en çok kullanılan e-ticaret uygulaması Amazon, Türkiye'den e-ihracat'a başladığını açıkladı.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, açıklamasında Avrupa’ya e-ihracatın Türk KOBİ’leri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Girişimci ruhuyla tanınan Türk KOBİ'lerini milyonlarca potansiyel aktif müşteriyle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz." diyen Marriott, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"2000 yılında satıcıları da bünyesine dahil ettiği günden bu yana Amazon dünyanın her yerindeki girişimcinin büyümesindeki en büyük destekçilerden biri oldu. Amazon.com.tr olarak bugün KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalarla Türkiye'den Avrupa'ya ihracatı başlatıyoruz. Satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz, yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz."

Ne fayda sağlayacak?

Amazon Lojistik Hizmetleri'nden de yararlanma fırsatı bulacak olan Türk KOBİ'leri e-ihracat programıyla kolay listeleme araçlarından ödeme işlemlerine, kredi kartı sahtekarlık koruma sistemlerinden potansiyel müşteriler tarafından keşfedilmelerine yardımcı olacak tanıtım özellikleri ve Avrupa genelinde satışları artırmak için çeşitli rapor ve analizlere erişme imkanına da sahip olacak.