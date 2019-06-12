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Melo'dan iki yıllık imza

Melo'dan iki yıllık imza

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile sözleşmesini 2021 yılına dek uzattı.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2017 yılında transfer olduğu Palmeiras ile toplam 63 maça çıkan Melo, 2021 yılına dek Brezilya ekibi için ter dökecek.

İmza töreninden sonra konuşan deneyimli futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum. Burada harika bir hikayem var. Tüm Palmeiras ailesine teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda da kupalar kazanır ve kulüp tarihine geçmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması ile çıktığı 154 maçta 18 gol, 12 asist kaydeden Felipe Melo, bu süreçte 3 Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

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