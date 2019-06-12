Firefox büyük değişikliğe gidiyor işte yeni logolar

Popüler web tarayıcısı Firefox, yeni logolarıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Firefox'un, 18 aydan daha uzun bir süre önce başlattığı yeniden markalandırma çalışması sonucunda tüm Firefox uygulamalarının ve hizmetlerinin logoları değiştirildi.

Şirket, yeni marka görünümünün logolardan daha fazlası olduğunu belirtti.

Tasarlanan logolarda yeni bir renk paleti, yeni bir şekil sistemi ve modern bir yazı tipi bulunuyor. Ayrıca tanınmış birkaç isim de yeni tasarıma katkıda bulundu.

Yeni tasarımlarda görüldüğü üzere Mozilla daha fazla logo ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Şirket açıklamasında "Marka yönergelerimizi önümüzdeki aylarda daha da genişletmeliyiz, bu yüzden şu ana kadar yaptığımız şeye tepkinizi duymak istiyoruz." sözlerine yer verildi.

Yeni logoların ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.