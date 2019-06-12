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Cezaevinden çıkar çıkmaz öldürülmüştü sır perdesi aralandı

Cezaevinden çıkar çıkmaz öldürülmüştü sır perdesi aralandı

KAYSERİ'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin, internet ortamında para alışverişi yaptığı ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

"Kasten öldürme" suçundan 8 yıldır hükümlü bulunduğu Bünyan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 4 ay önce izinli olarak çıkan Abdullah Türkmen'in (30) babası, oğlunun cezaevine dönüş yapmadığını öğrenince kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, 2011'de cezaevine giren Türkmen'in, gündüzleri cezaevinden izinli olarak çıkıp Erciyes Üniversitesinde eğitimini sürdürdüğü ve kaçması için herhangi bir sebep olmadığı belirlendi.

Türkmen'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle olayı değerlendiren ekipler, telefon görüşmesi kayıtları ve ifadeler doğrultusunda Türkmen'in, A.A. (30) ile internet ortamında döviz alışverişi yapılan sanal sistem üzerinde ortak olduğunu tespit etti.

Teknik incelemede A.A'nın bu sistemde 35 bin lira zarar ettiği anlaşıldı. Bu zarardan dolayı cinayet işlenmiş olabileceği sonucuna varan ekipler A.A'yı gözaltına aldı. 

Parasını vermeyince öldürmüş

Zanlı, emniyetteki sorgusunda, ortağını define arama bahanesiyle Kızılören Mahallesi yakınlarına bulunan bir ören yerine götürdüğünü ve burada parasını istediğini, vermeyince de araçta bulunan av tüfeğiyle Türkmen'i öldürdüğünü, daha sonra da cesedini benzin döküp yakarak üzerini taşlarla kapattığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce de son 20 yıldaki 17 faili meçhul cinayeti çözmüş, bunlardan 3'ü kayıp ihbarı sonrası ortaya çıkmıştı.

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